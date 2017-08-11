На учениях в Псковской области от огнестрельного ранения погиб десантник

Военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии погиб на полигоне в Псковской области от огнестрельного ранения. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в Минобороны.

«11 августа 2017 года после завершения тактического учения на полигоне в Псковской области из-за нарушения требований безопасности от огнестрельного ранения погиб военнослужащий по контракту», — рассказали в военном ведомстве.

На место происшествия выехала следственная группа.

В Псковской области на полигоне Струги Красные с 6 по 11 августа проходили учения 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии. В ходе учения, в частности, отрабатывалась операция по захвату аэродрома, занятого условными боевиками террористической организации.

В маневрах принимали участие около 2,5 тысяч человек и около 600 единиц техники и вооружения.