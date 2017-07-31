ВДВ получат парашютную систему «Бахча-У-ПДС» для выброски БМД-4М

С 2018 года ВДВ получат многокупольную парашютную систему «Бахча-У-ПДС», которая позволяет десантировать с воздуха боевые машины БМД-4М. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности», — рассказал Сердюков.

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Парашютное бесплатформенное средство ПБС-950У («Бахча-У-ПДС») предназначено для десантирования боевой машины десанта БМД-4 (с размещенным внутри нее экипажем) и БТР «Ракушка» с самолетов семейства Ил-76. Состоит из 11 блоков основных парашютов площадью по 350 квадратных метров каждый.

Заводские испытания системы велись с 2014 года, государственные — с 2016-го. Выпускается Московским конструкторско-производственным комплексом «Универсал».

