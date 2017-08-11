Загранпаспорт Серебренникова изучат криминалисты

Следственный комитет России поручил провести экспертизу загранпаспорта режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам собеседника агентства, «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа». При этом он добавил, что «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Ранее деятель культуры заявил, что у него отобрали заграничный паспорт. «Я не могу выезжать из страны. В сентябре я должен ставить сказочную оперу Энгельберта Хампердинка "Гензель и Гретель" в Штутгарте. Надеюсь, я смогу выполнить договорные обязательства», — сказал Серебренников.

9 августа на заседании Мосгорсуда были оглашены показания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая утверждает, что Серебренников создал эту студию для хищения государственных средств.

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«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В том же году режиссер стал худруком «Гоголь-центра».

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова тогда отмечала, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.