Кака удалили за шутливую драку после просмотра повтора

Видео: @MLS / Twitter

Полузащитник клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Орландо Сити» Кака был удален в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» после просмотра видеоповтора. Видеозапись появилась в аккаунте MLS в Twitter.

В конце матча, который завершился победой «Нью-Йорка» со счетом 3:1, между игроками команд возникла стычка. Кака в шутку схватил за лицо защитника Орельена Коллина, на что тот отреагировал со смехом. В период с 2015 по 2016 год футболисты выступали в «Орландо» и сохранили дружеские отношения. Однако арбитр после просмотра видеоповтора удалил бразильца за агрессивное поведение.

В 2007 году Кака получил «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира.