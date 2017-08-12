Футболист «Уфы» забил мяч дальним ударом с лета после подачи углового

Полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек забил мяч в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Ростовом». Видео появилось на YouTube-канале Goool TV.

На 55-й минуте встречи после подачи с углового чешский хавбек пробил с лета из-за пределов штрафной и отправил мяч в девятку ворот Сергея Песьякова. Матч завершился поражением «Уфы» со счетом 1:4.

«Ростов» набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа» с 9 очками занимает шестую позицию.

В другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над Спартаком (2:1), забив два мяча за две минуты в концовке матча. Решающим оказался гол бразильского форварда Витиньо.