Проигрывавший по ходу матча 0:2 «Урал» ушел от поражения в игре с «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в понедельник, 14 августа, в Туле и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте Стопилла Сунзу ударом головой вывел хозяев вперед, через пять минут Илья Максимов удвоил преимущество туляков. В концовке первого тайма Эрик Бикфалви отыграл один мяч, а на 69-й минуте Алексей Евсеев установил окончательный счет встречи.

«Арсенал» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей подряд, а «Урал» до сих пор не потерпел ни одного поражения в чемпионате.

После шести туров туляки с четырьмя очками располагаются на 13-м месте. Екатеринбургский клуб имеет в активе восемь баллов и занимает десятое место.