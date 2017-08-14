Опровергнута теория формирования Земли

Французские ученые допустили, что современные модели формирования Земли нуждаются в пересмотре. Об этом специалисты сообщили на конференции Goldschmidt2017, организованной Европейской ассоциацией геохимии и Геохимическим обществом.

Эксперименты, проведенные учеными, продемонстрировали, что отношение содержания цинка к сере в ядре Земли гораздо выше, чем считалось ранее. Данные результаты не находят объяснения в популярных современных моделях формирования ядра и мантии планеты.

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К подобным выводам авторы пришли, проведя в лабораторных условиях (при давлении 80 гигапаскалей и температуре 4,1 тысячи кельвинов) эксперимент, воспроизводящий формирование более четырех миллиардов лет назад мантии и ядра в недрах Земли.

Большинство теорий образования Земли предполагают, что ядро и мантия сформировались из CI-хондритов или энстатитовых хондритов. Согласно последнему исследованию, недра планеты могли включать в себя CH-хондриты, которые отличает малое содержание серы.