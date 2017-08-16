В США сочли КНДР способной производить ракетные двигатели самостоятельно

Северная Корея имеет возможность производить ракетные двигатели, и, судя, по разведданным, у Пхеньяна нет необходимости полагаться на импорт двигателей. Об этом агентству Reuters сообщил американский чиновник.

«У нас есть данные, позволяющие предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что, как полагают в Вашингтоне, у КНДР есть возможность производить двигатели самостоятельно.

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14 августа газета The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе США и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на испытанных в Северной Корее новейших баллистических ракетах стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского «Южмаша».

Генеральный конструктор КБ Александр Дегтярев заявил, что никто из сотрудников предприятия помощь Северной Корее оказать не мог. Он категорично отверг версию о возможности прямых поставок двигателей в КНДР.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя сообщения по этой проблеме, отметила, что США серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. вместе с тем, по ее словам, у Украины «есть очень надежная история усилий в области нераспространения», в том числе в отношении Северной Кореи.