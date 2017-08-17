В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

В сочинских горах отельеры впервые предложили туристам отдых по системе «все включено». Как сообщается в пресс-релизе курорта «Горки Город», на данный момент единственной гостиницей, работающей по такому формату, стала Rixos Krasnaya Polyana Sochi.

С 1 июня 2017 года по системе «все включено» в отеле отдохнули около 500 человек. По словам представителя отеля Юлии Труновой, внедрение All Inclusive формата оказалось экономически эффективным.

Материалы по теме Турецкие наслаждения Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть

Отмечается, что в дальнейшем отдыхающим кроме включенного питания и напитков также будет предоставляться возможность бесплатно посетить главные туристические объекты региона. Например, посетить парк аттракционов «Сочи Парк» или пройтись по самому большому подвесному мосту в Европе в Skypark AJ Hackett Sochi.

Трунова отметила, что, внедряя новый формат отдыха, отельеры ориентировались на люксовые гостиницы Турции, где All Inclusive отработан на 100 процентов.

В конце июля сообщалось, что большинство российских туристов отдает предпочтение отдыху по системе «все включено». При этом средняя стоимость пакетного тура летом 2017 года составляет около 60 тысяч рублей за семь ночей на двух человек.