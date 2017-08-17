Порногигант предложил выкупить секс-видео с мамой школьного хулигана

Популярный порносайт xHamster предложил выкупить секс-видео жителя Бостона Роба (Rob) с матерью достававшего его в школе хулигана Эриэл (Arielle). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам представителя xHamster, в компании заинтересовались необычной историей американца, отомстившего обидчику сексом с его матерью.«Мы готовы купить секс-видео Эриэл и Роба для категории MILF», — заявили в Twitter порносайта.

В xHamster отметили, что история Роба и Эриэл напомнила им комедию «Американский пирог», где один из персонажей переспал с мамой своего одноклассника. «Искусство создает реальность. Очень классная история», — восхитились в компании.

В начале августа Роб отомстил школьному хулигану Сэму, сходив на свидание с его ничего не подозревающей матерью. По ее словам, встреча закончилась «невероятным» сексом. В надежде повторить свидание женщина обратилась к ведущим радиостанции Hot96.9, которые связались с Робом в прямом эфире, где молодой человек раскрыл все карты. «Можете считать меня конченой сволочью. Это лучший день в моей жизни», — заявил он.