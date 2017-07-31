Названы самые популярные у россиян летние направления отдыха

Турция оказалась самым популярным у россиян местом для отдыха текущим летом. Такую информацию в понедельник, 31 июля, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР подвели предварительные итоги летнего сезона 2017 года, проанализировав данные от российских компаний и интернет-сервисов по продажам путевок. Эксперты выяснили, что на втором месте по востребованности у путешественников находятся внутренние направления. Замыкает тройку Греция. В топ-5 стран также вошли Кипр и Испания.

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Туроператоры также рассказали, что наиболее популярным у отдыхающих как в России, так и за рубежом типом питания является система «все включено». Средняя стоимость пакетного тура по всем направлениям в июне-августе 2017 года составляет около 60 тысяч рублей за семь ночей на двоих человек. Путевка в Турцию обходится в 84-86 тысяч рублей. За организованный отдых в России придется отдать 50-60 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году ряд туроператоров отмечает восстановление и даже рост спроса на некоторые зарубежные направления. Так, в «TUI Россия» заявили, что количество проданных туров в Турцию текущим летом почти в два раза превысило показатели аналогичного периода 2015 года. По информации «Библио Глобуса», у туристов многократно возрос интерес к отдыху внутри страны, а также на Кипре и в Греции.

Ранее в июле турсервис Skyscanner зафиксировал рекордное увеличение спроса россиян на перелеты в Турцию.