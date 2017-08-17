Украинские зрители ужаснулись переводу «Моей прекрасной няни»

Переозвученный российский телесериал «Моя прекрасная няня» вызвал шквал критики со стороны украинских зрителей. Поклонники ситкома заявили, что в переводе смотреть его невозможно, пишет «Корреспондент.net».

Интернет-пользователи высказали свое недовольство переводами русских сериалов на Facebook-странице «Нового канала», транслировавшего «Мою прекрасную няню» в украинской озвучке. Многие зрители раскритиковали инициативу.

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«Они весь канал перевели на украинский язык. Что за хрень, смотреть невозможно же. Да еще и такие противные голоса», — написала Зорянка Марчук.

«Как меня бесит ваша неадекватная идея перевести сериалы на украинский язык. Это такое убожество», — подчеркнула Илона Мишкова.

На Украине неоднократно запрещают трансляцию российских сериалов и фильмов. В июле Государственное агентство по вопросам кино аннулировало прокатное удостоверение картины «Задания особой важности. Операция "Тайфун"», популяризирующий органы государственной безопасности СССР. В апреле был запрещен сериал «Понаехали тут», в котором обнаружили материалы, «направленные на унижение нации».



