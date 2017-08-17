Борис Смолкин отказался понимать украинский дубляж «Моей прекрасной няни»

Актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», с непониманием отнесся к переозвучке ситкома на украинском языке. Его слова приводи радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 17 августа.

«Если бы еще с субтитрами было, я бы понял. Но когда это дублируют, это не очень понятно. Не уверен, что у меня позитивное отношение к этому», — отметил Смолкин.

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Актер подчеркнул, что считает необязательным переводить российские сериалы в странах, где «русский язык все-таки присутствовал и присутствует в большой степени».

Ранее в четверг сообщалось, что переозвученная на украинском языке «Моя прекрасная няня» вызвала шквал критики со стороны зрителей. Поклонники ситкома заявили, что в переводе смотреть его невозможно.



