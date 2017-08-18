Владикавказского главврача с липовым дипломом отправили на исправительные работы

Бывшего главного врача одной из поликлиник Владикавказа признали виновным в использовании поддельного диплома о медицинском образовании. Об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда Северной Осетии, передает «Интерфакс» в пятницу, 18 августа.

Как сообщил представитель суда, Георгий Никиташенко приговорен к 400 часам исправительных общественных работ. Часть 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), по которой он был осужден, не предусматривает в качестве наказания лишение свободы, отметили в пресс-службе.

При этом прокурор в ходе заседания просил назначить мужчине штраф в 100 тысяч рублей.

Как установила региональная прокуратура, 26-летний Никиташенко предоставил в Министерство здравоохранения Северной Осетии и кадровую службу двух поликлиник города липовые документы о медицинском образовании, при этом ни один профильный вуз он не заканчивал.

Выяснилось, что молодой человек купил диплом об окончании Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии по специальности лечебное дело с присвоением квалификации врач. Также он приобрел удостоверение и сертификат специалиста о прохождении обучения в интернатуре Российского Национального исследовательского университета им. Н.И. Пирогова.

На основании этих документов его взяли на работу заместителем главврача поликлиники №1, затем на аналогичную должность в поликлинику №7. Позднее он был назначен и.о. главного врача втором медучреждении. На этом посту Никиташенко проработал около месяца, его отстранили в феврале 2017 года после начатой проверки.

Как сообщал 8 февраля глава Владикавказа Махарбек Хадарцев на своей странице в Facebook, он направил запрос в указанный главврачом вуз после обращений жителей с просьбой проверить квалификацию молодого человека. Выяснилось, что учебное заведение тот не оканчивал, поскольку был отчислен по собственному желанию. На следующий день Хадарцев обратился в прокуратуру.