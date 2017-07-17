Россия
 
Последние новости
Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро
«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
Штаб АТО заявил об отсутствии обстрелов при ранении депутата Рады
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов
Популярные новости
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт
Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро
Израиль выступил против соглашения о перемирии в Сирии

«Попробуйте отвар ольховых шишек»

Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В этом году Минздрав запустил очередной этап реформы медицинского образования. В июне вступил в силу приказ ведомства о новом порядке приема в ординатуру, куда выпускники медвузов поступают для получения врачебной специализации. Прежде выпускники сдавали экзамены по выбранной специальности.Теперь же по всей стране будут действовать еще и единые аттестационные задания. У практикующих врачей, да и у самих студентов вызвали недоумение экзаменационные тесты, составленные с ошибками. По просьбе «Ленты.ру» будущие врачи рассказали, как они сдавали экзамены по-новому.

Эксперты медицинского сообщества отмечают, что в целом количество бюджетных мест в ординатурах вдвое меньше, чем выпускников медвузов. Предполагается, что не поступившие ребята пойдут работать в поликлиники. Сами студенты окрестили нововведение «поликлиническим рабством». Встревожены и пациенты. На их форумах все чаще высказываются опасения в связи с идеей ведомства ликвидировать кадровый дефицит в первичном звене таким способом. Получается, что молодым врачам предлагают тренироваться на больных?

Кривые тесты

Владислав, Санкт-Петербург:

Изначально аккредитация (так назвали новые тестовые задания) была подготовлена для будущих терапевтов-участковых, которые выпустятся из медицинских университетов в 2017 году и заполнят поликлиники по всей России уже в сентябре этого года. Для тех же, кто планировал продолжить медицинское обучение, то есть поступать в ординатуру, этот тест являлся, как нам объясняли, факультативным — подстраховкой на случай, если нас туда не возьмут. Но мы живем в России, и очень часто правила здесь меняются по ходу игры. В начале июня, ровно за месяц до подачи документов в ординатуру, аккредитация с вопросами по общей медицине стала обязательной для всех.

Представьте ситуацию, вы студент 4-5 курса медицинского университета, вас интересует травматология. Вы читаете литературу по своей специальности как отечественную, так и зарубежную, занимаетесь с хирургом на отделении, помогаете ему в работе в свое свободное время, присматриваетесь к месту, где хотели бы учиться дальше. Может быть, даже участвуете в конференциях и сами делаете первые публикации в журналах. К концу 6 курса вы уже отлично разбираетесь в травматологии и готовы сдать экзамен по своей будущей специальности. Но за месяц до поступления все вдруг меняется... Пытаясь закрыть дыры в поликлиниках, министерство рушит мечты многих выпускников о выбранной специальности.

Сами тесты составлены криво. Количество вопиющих ошибок в первоначальном варианте зашкаливало. Доходило до того, что нужно было заучивать неправильные ответы, чтобы пройти пробное тестирование. В разных разделах на один и тот же вопрос правильными считаются разные ответы. Некоторые «правильные» ответы противоречили друг другу.

После многочисленных жалоб Минздраву пришлось удалить часть вопросов. Но это не сделало тест лучше. Ошибки остались, и не только фактические, но и орфографические, грамматические, пунктуационные. Мне, например, на официальном этапе тестирования попался вопрос, правильным ответом на который была «милома» (есть заболевание миелома — прим. «Ленты.ру»). Формулировки же многих из оставшихся вопросов неоднозначны. Конечно, можно подумать, что мы придираемся, но все же этот тест является квалификационной работой для людей с высшим медицинским образованием, которых учили обращать внимание на все мелочи.

Пятерки — не показатель интеллекта

Мария, Нижний Новгород:

Основная масса вопросов в тестовых заданиях была посвящена терапии, часть — неотложной терапии, инфекционным болезням, туберкулезу, совсем немного по акушерству и гинекологии, по хирургии буквально 10-15 штук. Некоторые вопросы вызывали смех и недоумение. К примеру: «Какую немедикаментозную терапию можно предложить больному с диареей?» Правильный ответ: отвар из ольховых шишек. Вы это серьезно? Я правда должна это знать в 2017 году при том, что среди медикаментозных средств немало противодиарейных с минимальными побочными эффектами? Самыми сложными для запоминания мне показались вопросы по срокам больничных и частоте врачебных осмотров больных.

Думаю, если ты освоил программу за шесть лет, то написать этот тест выше порога в 70 баллов не станет проблемой. Первый этап прошел в целом безболезненно, но объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), который проходил с применением манекенов и тренажеров, вызвал приступ негодования практически у всех. Нормально составили только задания по сердечно-легочной реанимации, экстренной помощи, работе с острым коронарным синдромом. А вот блок заданий по неотложной помощи выглядел странно. В инструкции «как делать уколы» (ее надо знать) — 280 параграфов. Непосредственно к введению иглы в человека мы приступаем на пункте 180. Эта операция длится пунктов 20, а все оставшиеся посвящены правильной утилизации иглы шприца.

К заданиям в ситуационном центре нас готовили долго. Но манекены — это не люди. Например, ЭКГ у них необходимо снимать в конкретной точке, дыхание искусственного «человека» больше похоже на скрип половицы или хрипы зомби. Тренироваться измерять давление нам предлагали на силиконовой руке с аппаратом Короткова. Это такой, где стетоскопом надо артерию прослушивать. Их уже практически нигде не используют, даже в глубинке. Отдельные «динозавры» остались только в медицинских вузах.

Цели аккредитации мне понятны. Эти знания действительно пригодятся участковому терапевту. Но какое отношение это имеет к ординатуре, остается загадкой. Балльная система, как это было с ЕГЭ, существенно усложнила жизнь многим талантливым ребятам и упростила некоторым, скажем так, не сильно успевающим. Нельзя проводить поступление в медицинскую ординатуру по принципу среднего знания. Я считаю, что претендент на ординатуру по хирургии, например, должен знать хирургию, уметь что то делать руками, а аккредитационный тест этого не учитывает совсем.

Теперь любой студент с большим количеством баллов может претендовать на любую ординатуру: хочешь, иди в психиатрию, хочешь в хирургию или вообще медгенетиком. И не важно есть ли у тебя хотя бы базовые знания по этим дисциплинам. Стаж дает неплохое преимущество (50 дополнительных баллов за стаж менее трех лет в должности медработника и 80 баллов — за стаж более трех лет). Вот только все годы учебы преподаватели говорили нам: «Что у вас в приоритете? Вы сюда учиться пришли или работать?» То есть многие откровенно не одобряли наши подработки. А теперь, оказывается, это стало чуть ли не решающим фактором для продолжения учебы.

Дополнительные 100 баллов для поступления в ординатуру начисляются за красный диплом. Однако пятерки — давно уже не показатель старания и интеллекта. Скорее, хитрости и связей. И если ты по невезению своему получил тройку, скажем, по философии, дополнительных заветных баллов ты лишен, даже если остальные оценки по специальности у тебя высокие. Ах да, и дополнительные баллы за стаж получают не все, система начисления не без странностей. Вот фасовщик товара в аптеке (для этой специальности медицинское образование не обязательно) — это медицинский работник ,а ночной дежурный в аптеке — нет.

Как в детсаду

Леонид, Москва:

Второй этап аккредитации, ОСКЭ — который подразумевал практические задания — самый одиозный. Чтобы сдать его, потребуются недюжинные актерские способности. Например, навык общения проверяли по тому, как правильно поздоровался с муляжом руки. За рубежом подобные экзамены проводятся с привлечением актеров. Но их актеров тоже надо обучать. Да и мало у нас в стране профессионалов, кто мог бы дать правильную оценку общения между врачом и пациентом.

Также студент должен был притвориться, что у него в руках фонарик и он им проверяет, как зрачки человека реагируют на свет. Или нужно было картинно, как ковбой в вестерне, осмотреться на предмет потенциальной опасности в помещении, сделать вид, что моешь руки с мылом в комнате без раковины и мыла. В общем, ощущения, как в детсаду. У нас была одна тренировка с муляжами. В повторном сеансе для подготовки к экзаменам нам отказали, отослав в платный центр аккредитации.

А самое главное — из-за сдвинувшихся сроков сдачи и неизвестных сроков приема в ординатуру абсолютно не остается возможности распланировать заранее свой отпуск (прощайте, дешевые билеты в теплые страны!).

Наталья Гранина

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне выразили желание увидеть своих детей военными или врачами
Милонов предложил бороться с абортами с помощью духовного образования в медвузах
Другие материалы рубрики
Россия00:17Сегодня
Кристина Фернандес де Киршнер и Владимир Путин

По высшему разряду

Как Путин ухаживает за первыми леди и коллегами-женщинами
00:5716 июля

Пушков назвал Украину фактором раскола в Евросоюзе

19:1616 июля

СМИ сообщили о задевшем хвостом полосу самолете во Внуково

13:4014 июля

Четверо российских рыбаков насмерть отравились газом в Норвежском море

Россия00:0516 июля
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...

«Они способны жить только в общине»

Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
20:0516 июля

Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу

18:4416 июля

Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов

16:4713 июля

«Макдоналдс» заплатит 300 тысяч рублей москвичке с выбитыми зубами

Россия00:0515 июля
Сергей: 17 лет колоний, инвалидность, бомж...

«Воровал, грабил, убивал»

Как живет община, где 700 бездомных получают шанс начать новую жизнь
15:2516 июля

Пьяный оренбуржец при детях выбросил щенка из окна 12-го этажа

16:3116 июля

Сотрудник торгового центра в Рязани погиб при попытке остановить аттракцион

12:4716 июля

На Урале задержан оторвавший голову у памятника Ленину мужчина

Россия
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Кристина Фернандес де Киршнер и Владимир ПутинПо высшему разряду
Как Путин ухаживает за первыми леди и коллегами-женщинами
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
СМИ сообщили о задевшем хвостом полосу самолете во Внуково
Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов
Сергей: 17 лет колоний, инвалидность, бомж...«Воровал, грабил, убивал»
Как живет община, где 700 бездомных получают шанс начать новую жизнь
Все материалы
Мир
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Израиль выступил против соглашения о перемирии в Сирии
В Ираке рассказали о живом и скрывающемся в Сирии аль-Багдади
Макрон объявил о выходе на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии
Брата президента Ирана арестовали
Все материалы
Бывший СССР
Игра на повышение
Что ждет Киргизию на выборах президента
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Петр Порошенко и Жан-Клод ЮнкерВхождение по мукам
Почему саммит Украина — ЕС оказался скомканным
Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сдался
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Басурин рассказал о человеческом жертвоприношении солдат ВСУ во славу Перуна
Штаб АТО заявил об отсутствии обстрелов при ранении депутата Рады
Все материалы
Финансы
Порок на продажу
Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух
Александр Бирман: Стратегический хаос
Надо ли открывать банковский ящик Пандоры
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
В Госдуме потребовали проверить ЦБ и АСВ в связи с ситуацией вокруг «Югры»
ЦБ предрек замедление инфляции в июле
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Путин объяснил рост цен на бензин в России
УАЗ отзовет в России 150 тысяч автомобилей
Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
«Петр Великий» и «Дмитрий Донской» начали переход с севера в Кронштадт
СКР проверит информацию о возможном избиении полицейскими человека под Москвой
США и Австралия успешно испытали гиперзвуковую ракету
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
И на дуде игрец
Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
Реализацию российской лунной программы сдвинули ради «ЭкзоМарса»
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Все материалы
Спорт
Британский юмор
Съеденный муравей, надоедливый фанат и другие смешные моменты Уимблдона-2017
В сети появился обзор первого матча Слуцкого во главе «Халл Сити»
Роналдиньо сфотографировался с Рамзаном Кадыровым
Сборная России по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы
Боец MMA умер после боя
Федерер выиграл Уимблдон
Хэмилтон выиграл домашний Гран-при «Формулы-1»
Все материалы
Культура
Кадр из сериала «Игра престолов»Кто умрет в «Игре престолов» следующим?
«Лента.ру» предлагает угадать очередную жертву сериала
Авто-портрет
Машина как арт-объект желания
Беллини Джованни «Молодая женщина за туалетом»«Женщины — очень примитивные существа»
Джулиан Феллоуз о пользе адюльтера
Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина
Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро
Двуспальное кимоно и другие тонкости Востока
Сокровища Японии в Кремле
«Свобода» потребовала запретить въезд на Украину актрисе Нонне Гришаевой
Все материалы
Интернет и СМИ
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети
Дуров ответил на блокировку Telegram в Индонезии
Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона
Все материалы
Ценности
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Tissot предложит москвичам часы размера XL
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Виды Санкт-ГалленаПод сенью святого Галла
О памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, почти не известном россиянам
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Планета Россия
Красоту необъятных русских земель представят на мультимедийной выставке
«Грузинские авиалинии» ответили на ограничение полетов в Россию
Пассажир снял на видео пугающую посадку самолета Ryanair
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
Фестиваль ухи во время празднования Дня рыбака прошел на центральной набережной Волги. Вареный пирожок и мититяй
Как Астрахань стала на Великий путь, а еда спасла мир
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Авиакомпания по ошибке отправила собаку рэпера ScHoolboy Q в другой город
Брат Марка Уолберга оставил две тысячи долларов чаевых в Waffle House
Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Длительный тест Mitsubishi Outlander с V6
Подводим итоги, выясняем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Три с половиной тонны слизистых угрей перекрыли шоссе в США
Новый Honda Accord получил мотор 1.5
В Индии сделали минивэн со стульчиком-боковушкой
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы