«Попробуйте отвар ольховых шишек»

В этом году Минздрав запустил очередной этап реформы медицинского образования. В июне вступил в силу приказ ведомства о новом порядке приема в ординатуру, куда выпускники медвузов поступают для получения врачебной специализации. Прежде выпускники сдавали экзамены по выбранной специальности.Теперь же по всей стране будут действовать еще и единые аттестационные задания. У практикующих врачей, да и у самих студентов вызвали недоумение экзаменационные тесты, составленные с ошибками. По просьбе «Ленты.ру» будущие врачи рассказали, как они сдавали экзамены по-новому.

Эксперты медицинского сообщества отмечают, что в целом количество бюджетных мест в ординатурах вдвое меньше, чем выпускников медвузов. Предполагается, что не поступившие ребята пойдут работать в поликлиники. Сами студенты окрестили нововведение «поликлиническим рабством». Встревожены и пациенты. На их форумах все чаще высказываются опасения в связи с идеей ведомства ликвидировать кадровый дефицит в первичном звене таким способом. Получается, что молодым врачам предлагают тренироваться на больных?

Кривые тесты

Владислав, Санкт-Петербург:

Изначально аккредитация (так назвали новые тестовые задания) была подготовлена для будущих терапевтов-участковых, которые выпустятся из медицинских университетов в 2017 году и заполнят поликлиники по всей России уже в сентябре этого года. Для тех же, кто планировал продолжить медицинское обучение, то есть поступать в ординатуру, этот тест являлся, как нам объясняли, факультативным — подстраховкой на случай, если нас туда не возьмут. Но мы живем в России, и очень часто правила здесь меняются по ходу игры. В начале июня, ровно за месяц до подачи документов в ординатуру, аккредитация с вопросами по общей медицине стала обязательной для всех.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Представьте ситуацию, вы студент 4-5 курса медицинского университета, вас интересует травматология. Вы читаете литературу по своей специальности как отечественную, так и зарубежную, занимаетесь с хирургом на отделении, помогаете ему в работе в свое свободное время, присматриваетесь к месту, где хотели бы учиться дальше. Может быть, даже участвуете в конференциях и сами делаете первые публикации в журналах. К концу 6 курса вы уже отлично разбираетесь в травматологии и готовы сдать экзамен по своей будущей специальности. Но за месяц до поступления все вдруг меняется... Пытаясь закрыть дыры в поликлиниках, министерство рушит мечты многих выпускников о выбранной специальности.

Материалы по теме «Этих врачей нельзя допускать к пациентам» Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных

Сами тесты составлены криво. Количество вопиющих ошибок в первоначальном варианте зашкаливало. Доходило до того, что нужно было заучивать неправильные ответы, чтобы пройти пробное тестирование. В разных разделах на один и тот же вопрос правильными считаются разные ответы. Некоторые «правильные» ответы противоречили друг другу.

После многочисленных жалоб Минздраву пришлось удалить часть вопросов. Но это не сделало тест лучше. Ошибки остались, и не только фактические, но и орфографические, грамматические, пунктуационные. Мне, например, на официальном этапе тестирования попался вопрос, правильным ответом на который была «милома» (есть заболевание миелома — прим. «Ленты.ру»). Формулировки же многих из оставшихся вопросов неоднозначны. Конечно, можно подумать, что мы придираемся, но все же этот тест является квалификационной работой для людей с высшим медицинским образованием, которых учили обращать внимание на все мелочи.

Пятерки — не показатель интеллекта

Мария, Нижний Новгород:

Основная масса вопросов в тестовых заданиях была посвящена терапии, часть — неотложной терапии, инфекционным болезням, туберкулезу, совсем немного по акушерству и гинекологии, по хирургии буквально 10-15 штук. Некоторые вопросы вызывали смех и недоумение. К примеру: «Какую немедикаментозную терапию можно предложить больному с диареей?» Правильный ответ: отвар из ольховых шишек. Вы это серьезно? Я правда должна это знать в 2017 году при том, что среди медикаментозных средств немало противодиарейных с минимальными побочными эффектами? Самыми сложными для запоминания мне показались вопросы по срокам больничных и частоте врачебных осмотров больных.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Думаю, если ты освоил программу за шесть лет, то написать этот тест выше порога в 70 баллов не станет проблемой. Первый этап прошел в целом безболезненно, но объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), который проходил с применением манекенов и тренажеров, вызвал приступ негодования практически у всех. Нормально составили только задания по сердечно-легочной реанимации, экстренной помощи, работе с острым коронарным синдромом. А вот блок заданий по неотложной помощи выглядел странно. В инструкции «как делать уколы» (ее надо знать) — 280 параграфов. Непосредственно к введению иглы в человека мы приступаем на пункте 180. Эта операция длится пунктов 20, а все оставшиеся посвящены правильной утилизации иглы шприца.

К заданиям в ситуационном центре нас готовили долго. Но манекены — это не люди. Например, ЭКГ у них необходимо снимать в конкретной точке, дыхание искусственного «человека» больше похоже на скрип половицы или хрипы зомби. Тренироваться измерять давление нам предлагали на силиконовой руке с аппаратом Короткова. Это такой, где стетоскопом надо артерию прослушивать. Их уже практически нигде не используют, даже в глубинке. Отдельные «динозавры» остались только в медицинских вузах.

Материалы по теме «Россия и мир говорят на разных медицинских языках» Известный хирург о том, почему наши врачи так сильно отстали от западных коллег

Цели аккредитации мне понятны. Эти знания действительно пригодятся участковому терапевту. Но какое отношение это имеет к ординатуре, остается загадкой. Балльная система, как это было с ЕГЭ, существенно усложнила жизнь многим талантливым ребятам и упростила некоторым, скажем так, не сильно успевающим. Нельзя проводить поступление в медицинскую ординатуру по принципу среднего знания. Я считаю, что претендент на ординатуру по хирургии, например, должен знать хирургию, уметь что то делать руками, а аккредитационный тест этого не учитывает совсем.

Теперь любой студент с большим количеством баллов может претендовать на любую ординатуру: хочешь, иди в психиатрию, хочешь в хирургию или вообще медгенетиком. И не важно есть ли у тебя хотя бы базовые знания по этим дисциплинам. Стаж дает неплохое преимущество (50 дополнительных баллов за стаж менее трех лет в должности медработника и 80 баллов — за стаж более трех лет). Вот только все годы учебы преподаватели говорили нам: «Что у вас в приоритете? Вы сюда учиться пришли или работать?» То есть многие откровенно не одобряли наши подработки. А теперь, оказывается, это стало чуть ли не решающим фактором для продолжения учебы.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Дополнительные 100 баллов для поступления в ординатуру начисляются за красный диплом. Однако пятерки — давно уже не показатель старания и интеллекта. Скорее, хитрости и связей. И если ты по невезению своему получил тройку, скажем, по философии, дополнительных заветных баллов ты лишен, даже если остальные оценки по специальности у тебя высокие. Ах да, и дополнительные баллы за стаж получают не все, система начисления не без странностей. Вот фасовщик товара в аптеке (для этой специальности медицинское образование не обязательно) — это медицинский работник ,а ночной дежурный в аптеке — нет.

Как в детсаду

Леонид, Москва:

Второй этап аккредитации, ОСКЭ — который подразумевал практические задания — самый одиозный. Чтобы сдать его, потребуются недюжинные актерские способности. Например, навык общения проверяли по тому, как правильно поздоровался с муляжом руки. За рубежом подобные экзамены проводятся с привлечением актеров. Но их актеров тоже надо обучать. Да и мало у нас в стране профессионалов, кто мог бы дать правильную оценку общения между врачом и пациентом.

Также студент должен был притвориться, что у него в руках фонарик и он им проверяет, как зрачки человека реагируют на свет. Или нужно было картинно, как ковбой в вестерне, осмотреться на предмет потенциальной опасности в помещении, сделать вид, что моешь руки с мылом в комнате без раковины и мыла. В общем, ощущения, как в детсаду. У нас была одна тренировка с муляжами. В повторном сеансе для подготовки к экзаменам нам отказали, отослав в платный центр аккредитации.

А самое главное — из-за сдвинувшихся сроков сдачи и неизвестных сроков приема в ординатуру абсолютно не остается возможности распланировать заранее свой отпуск (прощайте, дешевые билеты в теплые страны!).