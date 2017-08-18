УЕФА оштрафовал польский клуб за баннер о жертвах Варшавского восстания

Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА) оштрафовала польский клуб «Легия» за баннер болельщиков о Варшавском восстании. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

«Легия» нарушила дисциплинарные (незаконный баннер) правила и правила безопасности и охраны (блокировка проходов на стаидоне). Сумма штрафа составила 35 тысяч евро.

Фанаты вывесили плакат 2 августа во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с казахстанской «Астаной» (1:0). На нем изображен немецкий солдат, приставивший пистолет к голове польского мальчика. Под изображением было написано: «Во время польского восстания немцы убили 160 тысяч человек, тысячи из которых были детьми».

Варшавское восстание против немецких оккупантов проходило в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года. Мятеж, целью которого было самостоятельное освобождение от власти нацистов, организовали представители изгнанного правительства и командования армии Крайовой (вооруженное подполье). Восстание было жестоко подавлено. Точное число жертв неизвестно. По некоторым оценкам, погибли 17 тысяч участников мятежа, в карательных кампаниях погибли около 150 тысяч мирных жителей.