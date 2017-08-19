Украинские хоккеисты признались в сдаче матча ЧМ-2017

Два хоккеиста сборной Украины признались в сдаче матча дивизиона IА (второго по силе дивизиона в мировом хоккее) с Южной Кореей на чемпионате мира-2017. Об этом сообщает «Обозреватель».

В распоряжении издания оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Варивода, доказывающие их причастность к махинации. Хоккеисты пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата — сборная Украины должна была проиграть команде Южной Кореи с разницей в две и более шайбы.

«Я, Варивода Владимир, игрок сборной Украины, обязуюсь вернуть сумму в размере 30 тысяч долларов лично. Пообещал за деньги слить игру Украина — Южная Корея ЧМ 2017. Я попросил поставить за меня деньги, и не выполнил свои условия, что мы проиграем матч с Кореей более чем в две шайбы. Обязуюсь вернуть деньги в размере 30 тысяч долларов», — говорится в расписке Вариводы. Документ, написанный Захарченко, идентичен по содержанию.

Сборная Украины, опустившаяся в дивизион IB еще после предыдущего матча, уступила корейцам по буллитам. Благодаря этому результату команда Южной Кореи вышла в элитную группу мирового хоккея и получила право выступать непосредственно на основном турнире ЧМ.

Федерация хоккея Украины соберется на заседание для рассмотрения произошедшего в понедельник, 21 августа.