IIHF откроет дело в отношении сдавших матч ЧМ-2017 украинских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) проведет расследование в отношении возможной сдачи двумя игроками сборной Украины матча первого дивизиона группы А чемпионата мира-2017 с командой Южной Кореи. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, его слова приводит ТАСС.

«Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матча говорит нам, что сговора скорее не было, чем был. Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью», — заявил Фазель.

По его словам, в понедельник, 21 августа, IIHF создаст комиссию или начнет расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации в отношении игроков, упомянутых в заметке украинского интернет-издания «Обозреватель».

18 августа «Обозреватель» опубликовал расписки вратаря сборной Украины Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Варивода, доказывающие их причастность к сдаче матча ЧМ-2017 с командой Южной Кореи. Хоккеисты пообещали вернуть по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата — украинцы, на тот момент вылетевшие из первого дивизиона, должны были проиграть с разницей в две и более шайбы. Встреча завершилась победой южнокорейцев по буллитам (2:1), благодаря этому они вышли в элитную группу мирового хоккея.