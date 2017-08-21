Спорт
 

Украинского теннисиста заподозрили в договорном матче

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Теннисный антикоррупционный орган (TIU) заподозрил украинца Александра Долгополова, занимающего 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в участии в договорном матче. Об этом сообщает Sportdw.

Ряд крупных букмекерских компаний приостановил прием ставок на матч первого круга турнира в американском Уинстон-Сейлеме между Долгополовым и бразильцем Тиаго Монтейро (114-е место в рейтинге ATP) из-за резкого роста коэффициента на победу украинца. За два часа до начала встречи шансы на его победу составляли 74 процента, но за 20 минут из-за большого количества ставок на бразильца опустились до 32.

Встреча прошла в понедельник, 21 июня, и завершилась победой Монтейро со счетом 6:3, 6:3. В четвертом гейме Долгополов проиграл свою подачу после двух двойных ошибок. Бразилец одержал первую победу в карьере на хардовом покрытии.

TIU начал расследование в отношении этого матча после сообщений от ряда букмекеров о подозрительных ставках.

23 мая победитель юниорского Australian Open-2016 австралийский теннисист Оливер Андерсон признался в участии в договорном матче.

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