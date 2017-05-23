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Победитель Australian Open-2016 признался в участии в договорном матче

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Победитель юниорского Australian Open-2016 австралийский теннисист Оливер Андерсон признался в участии в договорном матче. Об этом сообщает The Age.

Андерсон предстал перед судом в австралийском Брисбене, дав признательные показания. 19-летнего спортсмена приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 долларов США.

В октябре прошлого года на одном из турниров серии «Челленджер» Андерсон играл с Харрисоном Ломбе. Сообщник австралийца хотел поставить 10 тысяч долларов на то, что Андерсон уступит первый сет (коэффициент на это событие составлял 7.00). Букмекер согласился принять ставку, но только в размере двух тысяч, при этом сообщив в полицию о подозрительной активности.

В первом сете Андерсон повел со счетом 4:0, а потом отдал сопернику шесть геймов подряд, сделав при счете 4:4 на своей подаче две двойных ошибки. Два следующих сета австралиец выиграл — 6:0, 6:2.

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