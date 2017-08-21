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Синоптики объяснили грозы ускоренным потеплением в России

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Участившиеся грозы и ливни в России вызваны тем, что потепление климата в России идет быстрее, чем в мире. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Росгидромете.

«Согласно статистическим данным мир теплеет в среднем на 0,28 градуса каждые десять лет, потепление идет с 1976 года. Россия теплеет еще быстрее — в среднем на 2,5 градуса, и потепление началось еще раньше», — заявил глава ведомства Александр Фролов.

По его словам, изменение климата влечет за собой такие последствия, как грозы и ливни. «Предотвращать негативные последствия от природных явлений поможет развитие системы раннего оповещения. У нас в планах разместить специальные регистрирующие приборы, на вышках сотовой связи», — отметил он.

В июле ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичам в этом году не дождаться настоящего лета, поскольку столичный регион погрузился в «циклоническую депрессию».

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