Теннисистка Путинцева назвала тренера придурком за отказ хлопать

Теннисистка Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан, раскритиковала своего тренера Романа Кислянского за отказ хлопать после ошибки соперницы. Видео было опубликовано на YouTube-канале XXXTennis.

«Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ни разу мне не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь там видео свои смотришь... Они хлопают, когда я ошибаюсь, — вот и ты начни... Зачем ты сюда приехал? Ухмылку свою дебильную убери», — сказала Путинцева во время перерыва между геймами.

Встреча Путинцевой и француженки Ализе Корне прошла в понедельник в американском Нью-Хейвене и завершилась поражением 22-летней москвички со счетом 0:6, 0:6.