Теннисистка Путинцева извинилась перед тренером за оскорбления

Теннисистка Юлия Путинцева, раскритиковавшая тренера Романа Кислянского в матче с француженкой Ализе Корне, объяснила свое поведение. Запись 22-летняя спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мной негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной, и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации», — написала Путинцева.

В понедельник Путинцева, выступающая за Казахстан, назвала тренера придурком за отказ хлопать после ошибок соперницы. Встреча с Ализе Корне завершилась поражением 22-летней москвички со счетом 0:6, 0:6.