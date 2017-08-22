Спорт
 

Теннисистка Путинцева извинилась перед тренером за оскорбления

Перейти в «Мою Ленту»

Теннисистка Юлия Путинцева, раскритиковавшая тренера Романа Кислянского в матче с француженкой Ализе Корне, объяснила свое поведение. Запись 22-летняя спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мной негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной, и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации», — написала Путинцева.

В понедельник Путинцева, выступающая за Казахстан, назвала тренера придурком за отказ хлопать после ошибок соперницы. Встреча с Ализе Корне завершилась поражением 22-летней москвички со счетом 0:6, 0:6.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Теннисистка Путинцева назвала тренера придурком за отказ хлопать
Уильямс объяснила хорошее отношение болельщиков к Шараповой цветом кожи
Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США
Последние новости
Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве
Первая партия американского угля отправлена на Украину
В «Черном дельфине» перекрасили стены в менее угнетающие тона
Рекрутеры сравнили зарплатные ожидания женщин и мужчин
Около посольства США в Москве выстроилась очередь за визами
Итальянский отель отказался заселять семейную пару из-за цвета их кожи
Хакеры выложили в сеть интимные фото горнолыжницы Линдси Вонн
Другие материалы рубрики
Спорт00:10Сегодня

«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»

Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
07:45Сегодня

Руни забил 200-й мяч в английской премьер-лиге

22:0521 августа

СКА и ЦСКА открыли сезон Континентальной хоккейной лиги

15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

Спорт00:0219 августа

Лысый из «Реала»

Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу
23:2621 августа

Теннисистка Путинцева назвала тренера придурком за отказ хлопать

19:5921 августа

Бакланов обвинили в протекании крыши стадиона «Крестовский»

15:4011 августа

Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

Спорт13:3321 августа
Вячеслав Екимов

«Соблазн к употреблению допинга есть всегда»

Лучший российский велосипедист XX века о дорогах страны и доступности допинга
20:4521 августа

Названа причина убийства пауэрлифтера Драчева

18:5621 августа

Определились участники Кубка России по спортивной гимнастике

23:5111 августа

«Арсенал» и «Лестер» забили семь мячей на двоих в первом матче АПЛ

Россия
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Власти уточнили число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону
Под Анапой разбился вертолет
Открытое горение в Ростове-на-Дону ликвидировано
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Протестующие попытались сорвать заседание городского совета Шарлотсвилля
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Трамп рассказал о политике США в отношении Афганистана
ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Сурков назвал встречу с Волкером серьезной и непредвзятой
Украинцев обложат налогом на продажу обносков
Ющенко назвал причиной войны в Донбассе слабую связь с украинской историей
Посла Украины возмутили слова немецкого политика о принадлежности Крыма России
МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
В Минтруде назвали условие повышения ВВП
Орешкин объяснил сокращение доходов россиян методикой расчета
Россия погасила последний внешний долг СССР
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
В Бинбанке допустили докапитализацию на 15 миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
«МегаФон» предложил комплексную услугу для российских предпринимателей
В ФАС назвали новый срок отмены национального роуминга
В России подешевели подержанные автомобили
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
Китайцы решили прицениться к Fiat Chrysler Automobiles
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Военные до конца года получат восемь новых вертолетов Ми-28УБ
Полиция задержала засеявшего коноплей речной остров сахалинца
ВМС США изучит версию о кибервмешательстве при столкновении эсминца
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о поджоге домов
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Раскрыты подробности уничтожающего рак витамина
Названы вызываемые употреблением водопроводной воды болезни
Действие материнского проклятия проследили на незрячих
Google представила новую версию Android
Все материалы
Спорт
«Повесьте ценник, а язык Макгрегора сделает остальное»
Мэйуэзер и Макгрегор принесут промоутерам от 600 до 700 миллионов долларов
Руни забил 200-й мяч в английской премьер-лиге
Теннисистка Путинцева извинилась перед тренером за оскорбления
СКА и ЦСКА открыли сезон Континентальной хоккейной лиги
Теннисистка Путинцева назвала тренера придурком за отказ хлопать
Бакланов обвинили в протекании крыши стадиона «Крестовский»
Названа причина убийства пауэрлифтера Драчева
Все материалы
Культура
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
«Технари тусуются у левой колонки»
Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
Раскрыта причина смерти комика Джерри Льюиса
Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве
Клуб «Рабица» закрыли окончательно
Умер автор «Искусственного разума» писатель Брайан Олдисс
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы
В сети подивились миниатюрному «чулану Гарри Поттера» для собаки
Эксперты предупредили пользователей о нашествии кибермутантов
Индийский министр по ошибке похвастался российскими дорогами
Хакеры обокрали клиентов крупной криптоплощадки на 400 тысяч долларов
На Украине продолжили пользоваться «Яндексом» и «ВКонтакте» без Tor и VPN
Все материалы
Ценности
«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Итальянцы возродили стиль барокко в очках
Французы расшифровали язык молодости кожи
Skoda впервые оборудовала машину полностью цифровой приборной панелью
Balmain превратил часы в «черное золото»
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Jaguar научит автомобилистов открывать багажники без рук
Все материалы
Путешествия
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Итальянские достопримечательности огородили заборами после теракта в Барселоне
Итальянский отель отказался заселять семейную пару из-за цвета их кожи
Бросьте тапочки, оставьте полотенца
Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
Эксперты признали трудности с получением виз в США до приостановки их выдачи
Лондонский Биг-Бен прозвонил в последний раз перед четырехлетним ремонтом
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей
Вор из Арканзаса увез банкомат на погрузчике
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Самые дорогие машины прошедших выходных
Какие автомобили продали на аукционах в Монтерее в минувший уикенд
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
Внедорожники на электротяге
Самые крутые внедорожники и кроссоверы с электромоторами
Компания Porsche назвала дату премьеры нового «Кайенна»
Компания BMW представила новый 600-сильный седан M5
В России появился «экстремальный» Kaptur со светодиодными фарами
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы