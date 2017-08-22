Тулеев на первом после болезни совещании распек подчиненных за подлость

Глава Кемеровской области Аман Тулеев провел первое совещание после перенесенной в Германии операции на позвоночнике и курса реабилитации. Кадры его выступления во вторник, 22 августа, показал телеканал «Россия 24».
«Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться. Нужно дышать. Дыхалка, чтобы заработала. И нужно на ногах стоять твердо», — сказал Тулеев.
Губернатор пояснил, что пока может работать только сидя в кресле-каталке. «Откуда руководить — вам разницы нет. Я сейчас это уже делаю. Вы знаете, все у меня было на контроле и сейчас я контролирую, особенно те программы, которые утвердил», — заверил он подчиненных.
Кроме того, Тулеев обвинил начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, руководителя аппарата администрации региона Алексея Зеленина и главу совета народных депутатов региона Алексея Синицына в подлости из-за ситуации вокруг его здоровья, передает «Интерфакс». По словам губернатора, они должны были выступить и опровергнуть слухи о его смерти. «Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил», — сказал Тулеев.
Глава региона также добавил, что «всем врагам все прощает» и поблагодарил кузбассовцев, которые проявили внимание к его самочувствию.
Аман Тулеев ушел в отпуск 22 мая и отправился в Германию, где ему провели сложную операцию на позвоночнике. После нее высокопоставленный чиновник был доставлен в Кемерово для реабилитации, однако в начале июля его перевели в московскую клинику. Лечение губернатора взяла под личный контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет, с 1997 года. Осенью 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, получив поддержку свыше 96 процентов избирателей.