Тулеев на первом после болезни совещании распек подчиненных за подлость

Глава Кемеровской области Аман Тулеев провел первое совещание после перенесенной в Германии операции на позвоночнике и курса реабилитации. Кадры его выступления во вторник, 22 августа, показал телеканал «Россия 24».

«Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться. Нужно дышать. Дыхалка, чтобы заработала. И нужно на ногах стоять твердо», — сказал Тулеев.

Губернатор пояснил, что пока может работать только сидя в кресле-каталке. «Откуда руководить — вам разницы нет. Я сейчас это уже делаю. Вы знаете, все у меня было на контроле и сейчас я контролирую, особенно те программы, которые утвердил», — заверил он подчиненных.

Материалы по теме «Отставка для него равна смерти» Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой

Кроме того, Тулеев обвинил начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, руководителя аппарата администрации региона Алексея Зеленина и главу совета народных депутатов региона Алексея Синицына в подлости из-за ситуации вокруг его здоровья, передает «Интерфакс». По словам губернатора, они должны были выступить и опровергнуть слухи о его смерти. «Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил», — сказал Тулеев.

Глава региона также добавил, что «всем врагам все прощает» и поблагодарил кузбассовцев, которые проявили внимание к его самочувствию.

Аман Тулеев ушел в отпуск 22 мая и отправился в Германию, где ему провели сложную операцию на позвоночнике. После нее высокопоставленный чиновник был доставлен в Кемерово для реабилитации, однако в начале июля его перевели в московскую клинику. Лечение губернатора взяла под личный контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет, с 1997 года. Осенью 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, получив поддержку свыше 96 процентов избирателей.