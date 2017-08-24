СМИ сообщили о задержании 10 человек по делу о нападении на прохожих в Сургуте

В Сургуте задержано не менее 10 человек по подозрению в причастности к нападению на прохожих 19 августа, совершенного 19-летним местным жителем Артуром Гаджиевым. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает «Радио Свобода».

Как отметили представители городской мусульманской общины и источники, близкие к следствию, обвинения в пособничестве теракту предъявлены знакомым Гаджиева — неким Ильнару и Усману. Оба родом из Дагестана. Также забрали из дома Наимжона Икромова, приехавшего из Таджикистана. Он учился вместе с Гаджиевым в колледже.

Очевидцы рассказали о событии подробнее. По их словам, Гаджиев пришел в торговый центр Сургута «Северный», надел маску, разлил по полу горючую смесь и поджег ее. «Потом он бросил дымовую шашку, вернулся в холл с магазинами, ударил топором пенсионерку, снимавшую деньги из банкомата, потом еще одного посетителя, которому удалось выхватить у него топор, а после побежал по улице с ножом, нанося удары случайным прохожим, пока его не застрелил сотрудник полиции в 600 метрах от "Северного"», — говорится в публикации.

«Радио Свобода» указывает, что версия о теракте — основная, хотя не признана официальной.

21 августа международная террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовала видеообращение Гаджиева, на котором он присягает на верность главарю ИГ Абу-Бакру аль-Багдади и говорит о грядущей атаке.

20 августа Следственный комитет передал дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

В субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в центре Сургута. Семеро раненых были доставлены в городскую травматологическую больницу. Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован. В полиции сообщили, что Гаджиев страдал психическим расстройством. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.