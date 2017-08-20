Опубликовано видео ликвидации нападавшего на прохожих в Сургуте

Видео: Mash

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент ликвидации мужчины, ранившего семерых человек в Сургуте. Ролик опубликован в телеграм-канале Mash в воскресенье, 20 августа.

В субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в центре города. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую травматологическую больницу. Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

Злоумышленником оказался местный житель. В полиции отметили, что, по предварительным данным, нападавший страдал психическим расстройством. Стражи порядка также подчеркнули, что не рассматривают произошедшее как теракт. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

