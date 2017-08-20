Власти рассказали о состоянии пострадавших в Сургуте

Четверо пострадавших при нападении в Сургуте остаются в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом ТАСС в воскресенье, 20 августа, сообщили в департаменте общественных связей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

«Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек вчера [в субботу] отпущен домой», — сказали там.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Преступником оказался местный житель 1994 года рождения, предположительно, уроженец Средней Азии.

Семеро раненых были доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, детей среди них нет.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за случившееся. Полиция не рассматривает произошедшее как теракт.

В субботу в Сургут прибыла губернатор Югры Наталья Комарова. Она заявила о стабильной обстановке в городе.

