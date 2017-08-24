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СМИ узнали о планах США ограничить выдачу виз гражданам четырех государств

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Администрация президента США Дональда Трампа может ограничить выдачу въездных виз гражданам четырех государств, отказывающихся от сотрудничества с американским Министерством внутренней безопасности по вопросу депортации. Об этом в среду, 23 августа, сообщает телеканал Fox News.

Назвать эти государства источники телеканала отказались, но указали, что Госдепартамент уже занимается этим вопросом. Известно лишь, что речь идет о странах, чьи власти отказываются принимать обратно выдворенных из США граждан либо затягивают эту процедуру.

При этом уточняется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры с представителями этих государств. «Мы хотим, чтобы эти страны могли вернуть своих граждан домой», — сообщил источник телеканала.

21 августа стало известно, что Вашингтон намерен приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. Отмечалось, что выдача документов будет возобновлена с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве. Такие меры были приняты в связи с решением российских властей уменьшить численность персонала дипмиссии США.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

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