Киевское «Динамо» отказалось играть в Мариуполе

Руководство киевского «Динамо» отказалось везти клуб в Мариуполь на матч седьмого тура украинской футбольной премьер-лиги с местной одноименной командой. Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо».

«"Динамо" заранее проинформировало ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями закона и регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов», — говорится в заявлении клуба.

Встреча запланирована на 27 августа. О том, где и когда она пройдет в связи с отказом киевского «Динамо» ехать в Мариуполь, не сообщается. Другие клубы УПЛ не отказывались играть в этом городе в сезоне-2017/18.

Как сообщает «Корреспондент.net», руководство футбольного клуба «Мариуполь» выступило с открытым обращением к коллегам из «Динамо», в котором призвало киевлян не срывать матч и не превращать украинский футбол в хаос. Ответа получено не было.

23 августа украинские пограничники приготовились отразить высадку диверсантов в Мариуполе. С апреля 2014-го в этом действовала администрация Донецкой народной республики (ДНР), однако в июне того же года город был занят украинской армией.