Макрон заявил о самоизоляции Польши в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что польское правительство своими действиями изолирует себя от других стран Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

«Европа — регион, созданный на базе определенных ценностей, включая демократию и гражданские свободы, и этим ценностям Польша себя сейчас противопоставляет, — объяснил Макрон. — Разумеется, решение страны, пожелавшей уйти в самоизоляцию, не помешает нашим амбициозным планам. Польша не определяет будущее Европы сейчас и не будет определять его в дальнейшем».

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Польский премьер Беата Шидло уже резко отреагировала на слова Макрона.

«Хотелось бы посоветовать президенту Макрону быть сдержаннее, — заявила польский политик. — Возможно, высокомерие, которое скользит в его комментариях, — результат отсутствия у него политического опыта. Хотелось бы посоветовать ему больше заниматься проблемами собственной страны, тогда, возможно, у него наладятся дела с экономикой, и французские граждане в родной стране будут чувствовать себя в такой же безопасности, в какой они чувствуют себя, приезжая в Польшу».

Поводом для обмена колкостями стала инициатива Макрона, направленная на ужесточение внутриевропейских правил, регулирующих перемещение рабочей силы из стран с относительно низкими зарплатами в страны с высокими доходами. По действующим на данный момент правилам, таким работникам по контракту гарантируется минимальная заработная плата в стране, где они трудятся, но при этом налоги и сборы они оплачивают в стране гражданства. Варшава опасается, что отказ от этой практики приведет к тому, что сотни тысяч работающих во Франции и Германии поляков вынуждены будут вернуться на родину, и считает, что эта инициатива является нарушением ключевого европейского принципа единого рынка труда.