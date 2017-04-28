Макрон призвал ЕС ввести санкции против Польши

Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон высказался за введение санкций против Польши. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Reuters.

«Я хочу, чтобы за несоблюдение правил вводились санкции. Договоры ЕС предусматривают такую возможность», — цитирует политика Ouest France.

Кроме того, кандидат в президенты Франции выразил недовольство перенесением производства компании Whirlpool из Франции в Польшу. Перенос был обусловлен тем, что в восточноевропейской стране сотрудники получают меньшую, чем во Франции, зарплату. Также привлекательность Польши для компаний связана с более низким уровнем налогов.

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В Варшаве слова Макрона вызвали резкую ответную реакцию. Как сообщает «Радио Польша», замминистра иностранных дел страны Конрад Шиманьский назвал заявления французского политика «чистым популизмом».

«До этого момента кампания Макрона опиралась на базовые принципы Евросоюза. Он ругал Марин Ле Пен, которая ставит под сомнение смысл европейской интеграции. Однако, согласно его последнему высказыванию, экономическая привлекательность Польши является поводом для наказания», — заявил Шиманьский.

«Это показывает, что в этом конкретном вопросе нет существенной разницы между Ле Пен и Макроном, хотя последний считается проевропейским кандидатом», — добавил польский дипломат.

13 марта кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обозначила как минимум две позиции, по которым надеется найти понимание с Польшей в случае своего прихода к власти. Первое — это спор Варшавы с Брюсселем о Конституционном суде. «Критику, которой подвергается Польша, трудно рассматривать иначе, как политическое вмешательство во внутренние дела страны», — заявила политик.

Второй момент — квоты на распределение беженцев между странами Европейского союза. «ЕС хочет ввести санкции против государств, которые не принимают беженцев. Речь идет о штрафе в размере 250 тысяч евро за каждого непринятого иммигранта. Это безумие, это нужно остановить», — подчеркнула Ле Пен.