Российские гребцы Мелантьев и Штыль завоевали золото на чемпионате мира

Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль завоевали золото на чемпионате мира в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 38,868 секунды. Второе место заняли румыны Леонид Карп и Виктор Михаличи, проигравшие 0,928 секунды, тройку призеров замкнули итальянцы Николаэ и Серджиу Крачиун, уступившие победителям 1,111 секунды.

Штыль завоевал 13-е золото на чемпионатах мира. Также в активе спортсмена бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в каноэ-одиночках на 200-метровой дистанции. Мелантьев стал семикратным чемпионом мира, также на его счету семь побед на первенствах Европы.

Соревнования проходят в чешском Рачице. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в воскресенье, 27 августа.