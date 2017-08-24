Московские гимнастки выиграли командные соревнования на Кубке России

Сборная Москвы завоевала золотые медали в женском командном первенстве на Кубке России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Москвички Виктория Трыкина, Елизавета Кочеткова, Ульяна Перебиносова и Ксения Артемова стали лучшими, набрав 161,575 балла. Серебро у команды Санкт-Петербурга (Елена Еремина, Варвара Баталова, Анастасия Чеонг, Екатерина Боева), получившей 156,325 балла. Команда Центрального федерального округа (Ангелина Мельникова, Елена Лиходольская, Екатерина Поликарпова, Валентина Луковникова) набрала 154,875 балла и стала третьей.

23 августа в мужских командных соревнованиях также первенствовали столичные спортсмены. Второе место заняла сборная Сибирского федерального округа, третьими стали представители Приволжского федерального округа.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным стартом на чемпионат мира 2017, проходит в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 23 по 27 августа.