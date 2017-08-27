Женщина умерла на борту вылетевшего из Домодедово лайнера

Проверка начата после скоропостижной смерти женщины на борту самолета, вылетевшего из столицы. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в воскресенье, 27 августа.

По информации ведомства, самолет следовал по маршруту Москва — Владикавказ. Ему пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Домодедово в связи с резким ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Однако после приземления медики констатировали смерть женщины.

Управление выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Как передавал «Интерфакс», Boeing 737 вылетел из Домодедово и вскоре после этого запросил возвращение. Отмечалось, что женщине во время посадки стало хуже — она потеряла сознание и впала в кому.

Согласно онлайн-табло Домодедово, 27 августа из аэропорта во Владикавказ вылетал только один самолет. Это совмещенный рейс авиакомпании «Глобус» с S7, Emirates, Singapore и Qatar.

17 августа пассажирка турецкой авиакомпании Turkish Airlines, страдавшая от диабета, скончалась на борту лайнера во время рейса. Самолет следовал из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле. В воздушном пространстве Турции 68-летней жительнице Нидерландов стало плохо, она впала в диабетическую кому.