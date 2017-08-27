Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары

Приказ главного управления МВД по Ставропольскому краю о дисциплине полицейских, по данным СМИ, включающий в себя запрет ходить в бары в выходной день, не устанавливает дополнительных обязанностей и направлен на усиление индивидуально-воспитательной работы. Об этом РИА Новости рассказали в воскресенье, 27 августа, в региональном ведомстве.

Как отмечается в сообщении главка, некоторые пункты документа «касаются рекомендаций по поводу инструктажей о правилах поведения в быту и не устанавливают дополнительных прав и обязанностей сотрудников».

«Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечения антитеррористической защищенности», — пояснили в управлении. По информации полиции, в настоящее время в крае актуальны вопросы готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации.

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В главке добавили, что в документ будут внесены корректировки, касающиеся выезда сотрудников полиции за пределы обслуживаемого ими муниципального образования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во внутриведомственном приказе №656 «О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины» говорится о запрете полицейским ходить в бары и рестораны по выходным дням, а также выезжать в праздники за пределы районов, в которых они работают. Отмечалось, что ограничения вызвали недовольство стражей порядка и они обратились в Генпрокуратуру.

24 августа в МВД определили новые места несения дежурств нарядов ДПС после отмены запрета на проверку автомобилей вне стационарных постов.

В середине августа на портале нормативно-правовых актов был опубликован проект новых правил поведения для сотрудников ГИБДД. Он предусматривает запрет на курение и грубые выражения при общении инспекторов ГИБДД с водителями.