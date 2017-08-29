Британский актер ушел из «Хеллбоя» из-за нежелания играть азиата

Английский актер Эд Скрейн покинул проект «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы» после того, как узнал, что его герой монголоидной расы. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Скрейн должен был исполнить роль майора Бена Даймио. По мнению актера, его участие в фильме «отбелило» бы героя.

«Я взял роль, не зная о том, что по оригинальным комиксам персонаж имеет смешанное азиатское происхождение», — написал он.

Актер добавил, что «культурно точное воплощение персонажа важно для людей». По словам Скрейна, пренебрежение этой ответственностью продолжило бы прискорбную тенденцию размывания историй этнических меньшинств в искусстве.

«Отбеливание» героев в кино — явление, когда персонажей-представителей национальных меньшинств играют белые актеры. В апреле 2016-го расовые споры вызвал образ актрисы Скарлетт Йоханссон из «Призрака в доспехах». Многие были недовольны тем, что на роль японки Мотоко Кусанаги выбрали белую американку.