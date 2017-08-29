США отказались присоединяться к «нормандскому формату»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle заявил, что Вашингтон не собирается участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате».

«США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его», — заявил Волкер.

Он добавил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации президента США Дональд Трампа. «Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. [...] Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной», — отметил Волкер.

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28 августа Волкер сказал, что продолжение кризиса на Украине нанесет ущерб отношениям между Соединенными Штатами и Россией. По его словам, в настоящее время усиливается чувство, что ситуация с конфликтом становится все хуже и будет продолжать ухудшаться, если ничего не будет сделано.

21 августа в закрытом режиме в Минске состоялась встреча Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. По словам последнего, стороны согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. В феврале 2015-го в Минске лидеры четырех стран — Украины, России, Франции и Германии — согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.