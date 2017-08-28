Спецпредставитель США предупредил об изоляции России из-за Украины

Продолжение кризиса на Украине нанесет ущерб отношениям между Соединенными Штатами и Россией, если не будет найдено решение проблемы. Об этом газете Financial Times заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, в настоящее время усиливается чувство, что ситуация с конфликтом становится все хуже и будет продолжать ухудшаться, если ничего не будет сделано.

«Ситуация, когда с Россией из-за этого будут заморожены дипломатические отношения, экономические отношения, конечно же, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, они должны сделать свой выбор, свои собственные расчеты», — подчеркнул Волкер.

Кроме того, спецпредставитель подтвердил, что Вашингтон «серьезно рассматривает» вопрос о поставках оружия на Украину, однако пока решение об этом не принято.

24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США изучают возможность поставки летального оружия Киеву.

31 июля издание The Wall Street Journal информировало, что минобороны и Госдепартамент США разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.