Северокорейские СМИ показали довольного ракетными пусками Ким Чен Ына

Северокорейская газета «Нодон синмун» на своем сайте опубликовала несколько фотографий лидера КНДР Ким Чен Ына, на которых он наблюдает за пуском баллистической ракеты.

На кадрах лидер Северной Кореи позирует на фоне запущенной ракеты. Вместе с ним за действом наблюдают представители военных кругов государства.

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Ранее в среду Совет Безопасности ООН осудил последние ракетные испытания КНДР и признал их угрозой всем странам мира. В одобренном консенсусом документе Совбез осудил запуск баллистической ракеты, который был произведен в ночь на вторник, равно как и многочисленные запуски ракет, осуществленных 25 августа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последний ракетный пуск Северной Кореи «прелюдией» к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане. Также власти КНДР подтвердили, что испытали накануне баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». При запуске присутствовал и сам Ким Чен Ын.

В ночь на вторник КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Северокорейская ракета пролетела над Японией впервые с 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой «Тэпходон-2».

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Предложение ввести новые ограничения против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

