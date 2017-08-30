Президент Приднестровья пригрозил Молдавии сбором ополченцев

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в случае вооруженного конфликта с Молдавией Тирасполь сможет мобилизовать десятки тысяч ополченцев. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, видео выступления доступно на YouTube.

«Мы должны быть готовы, да мы и готовы. У нас есть вооруженные силы, правоохранительные органы. Самое главное — у нас очень короткая логистика сбора ополчения. Я не буду называть точные цифры, они секретны, но я могу сказать, что это десятки и десятки тысяч, готовых отстоять наше государство. Мы их готовы собрать за очень короткий период времени», — заявил Красносельский.

Он добавил, что в случае военной интервенции Россия будет вынуждена защитить Приднестровье. «Москва всегда была за нас и всегда будет за нас. В Москве четко понимают, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России», — сказал президент ПМР.

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24 августа Красносельский заявил, что вывод миротворцев из республики приведет к возобновлению конфликта с Молдавией.

21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.