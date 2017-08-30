ЦИК заявил о снижении количества отказов кандидатам в регистрации на выборы

Количество отказов кандидатам в регистрации на выборы всех уровней в этом году снизилось в два раза по отношению к показателям предыдущего года. Такие данные озвучил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает ТАСС, в среду, 30 августа.

«В 2017 году — 4275 кандидатов получили отказ», — сказал он на заседании комиссии.

По его словам, это свидетельствует о лояльности выборной системы к серьезным претендентам, «к тем, кто желает всерьез, не понарошку, участвовать в избирательной кампании». В общей сложности было выдвинуто 96 тысяч кандидатов, зарегистрировано 88 тысяч человек, уточняет агентство.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Голосование не будет проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге. В этот день будет работать интернет-портал, где будет представлена визуальная и текстовая информация о ходе волеизъявления.