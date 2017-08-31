Клуб КХЛ «Амур» решил проводить домашние матчи на «канадской» площадке

Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» решил установить на «Платинум Арене», где проводит домашние матчи чемпионата КХЛ, площадку, размеры которой соответствуют канадским стандартам. Об этом сообщается на сайте команды.

«Делаем это после консультаций с руководством стадиона и одними из первых в КХЛ с целью повышения зрелищности и интенсивности домашних матчей, увеличения количества бросков», — рассказал вице-президент «Амура» Александр Филиппенко.

Клубы КХЛ по большей части выступают на площадках классических европейских размеров (60 на 30 метров). В Северной Америке ледовые арены на четыре метра уже (60 на 26).

Ближайший домашний матч «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ против «Йокерита» пройдет 11 сентября.

На «канадских» площадках в КХЛ уже выступают владивостокский «Адмирал» и тольяттинская «Лада».