Болельщики хоккейного СКА спели прервавшийся гимн России а капелла

Видео: Хоккейный Клуб СКА / YouTube

Болельщики санкт-петербургского СКА перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским «Витязем» спели гимн России а капелла после того, как из-за технических проблем на арене пропала музыка. Видео появилось на YouTube-канале армейцев.

На стадионе присутствовали более 11 тысяч зрителей. Когда гимн неожиданно прервался, фанаты подхватили слова и спели без аккомпанемента.

Встреча завершилась победой СКА по буллитам — 4:3. Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 11 очками. Витязь с 5 очками в активе занимает шестую строчку.