Проигравшая Шараповой венгерка назвала несправедливым ее приглашение на US Open

Венгерская теннисистка Тимея Бабош назвала несправедливым приглашение (wild card) россиянки Марии Шараповой на Открытый чемпионат США (US Open). Слова Бабош приводит Ubitennis.

«Я думаю, что несправедливо давать wild card Шараповой. Есть немало молодых американских теннисисток, которые заслуживают этого больше, чем она. Для молодых сыграть на таком крупном турнире важнее», — сказала Бабош.

Теннисистка отдала должное россиянке, которой проиграла во втором круге US Open. «Я впервые играла против Марии, и матч начался хорошо для меня, я должна была выигрывать, но потом все изменилось, растянулось на три сета и оказалось плохо для меня. Мария стала играть сильнее, мне стало сложно противостоять ей, я начала уставать, и игра вышла из-под моего контроля», — сказала она.

Ранее 31 августа датская теннисистка Каролин Возняцки раскритиковала решение US Open ставить Шарапову на центральный корт.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.