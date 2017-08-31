Работник иркутского кладбища умер в чужой могиле

В селе Тарас (Боханский район Иркутской области) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела местного жителя в могиле, вырытой для другого усопшего. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тело было найдено 25 августа. Видимых признаков насильственной смерти на нем не было. Накануне 55-летний мужчина вместе с двумя знакомыми копал могилу и выпивал. Он уснул на земле, его собутыльники ушли домой, а вернувшись утром, нашли труп в могиле. Кончина, вероятно, наступила из-за переохлаждения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Интерфакс» уточняет, что мужчина работал на этом кладбище могильщиком.

В марте 2017 года стало известно, что житель Москвы 1974 года рождения покончил с собой на могиле дочери, умершей за несколько месяцев до этого. Имя покойного не было названо, уточнялось, что он работал помощником депутата Госдумы Дениса Москвина.