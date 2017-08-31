В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы

Россельхознадзор с 1 сентября отменяет запрет на ввоз в Россию кабачков и тыкв с девяти турецких предприятий. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Кроме того, им разрешат импортировать перец, салат-латук и салат айсберг. Речь идет, в частности, о Cavas Yonca Tarim — Rasim, Koltarim Ziraat Hayvancilik Sanayi ve ticaret Anonim, Ali Severoglu — Severoglu Tarim и ряде других. Отмечается, что ограничения были сняты после визита делегации Россельхознадзора на турецкие фабрики в мае 2017 года.

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Ввоз некоторой плодоовощной продукции из Турции ранее был запрещен в связи с нарушением санитарных норм. В настоящее время также действует эмбарго на поставку в Россию турецкой сельхозпродукции, не связанное с ограничениями Россельхознадзора, в частности, запрет импортировать турецкие помидоры. Они были введены в качестве ответных мер на действия турецких ВВС, сбивших российский бомбардировщик в Сирии.

В августе 2017 года министр энергетики Александр Новак, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии, говорил о том, что эмбарго на поставки турецких овощей может быть полностью отменено до 20 октября 2017 года.