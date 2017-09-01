Орешкин заявил об отсутствии президентских амбиций

Министр экономического развития России Максим Орешкин заверил, что не стремится занять пост главы правительства или президента страны. Такое заявление он сделал в ходе общения со старшеклассниками одной из московских школ, передает ТАСС в пятницу, 1 сентября.

«И на самом деле, если так посмотреть на мое прошлое, я никогда не стремился ни к каким постам, какому-то такому очень активному карьерному росту», — признался глава Минэкономразвития.

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Орешкин пояснил, что намерен сконцентрироваться на выполнении текущих должностных обязанностей. «Надо всегда делать свою работу, если ответственность возлагается — надо нести ответственность», — сказал он.

25 августа агентство Bloomberg сообщило, что влияние и политический вес Орешкина увеличились и он «вырос в фаворита» президента России Путина. В качестве обоснования издание, в частности, отметило, что именно глава Минэкономразвития раскрыл детали первой встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

Орешкин в ответ заявил, что у него есть работа, которую он выполнял и будет выполнять. Чуть позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не знает, «откуда проистекают подобные упражнения» СМИ.

Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. Его предшественник Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.