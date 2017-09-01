МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российского генерала

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обвинило власти Молдавии в депортации членов российской делегации, направлявшейся в Тирасполь. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что был депортирован, в частности, глава коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров, а также руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев и помощник исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволод Железнов. Запрещен въезд в Приднестровье и представителю Верховного совета ПМР в Российской Федерации Ольге Гукаленко.

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«Действия представителей Республики Молдавия свидетельствуют об очередном витке применения Кишиневом механизмов "фильтрации" зарубежных гостей, направляющихся в Приднестровье», — говорится в публикации МИД.

21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.