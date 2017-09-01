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Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу

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Сергей Шляпников
Сергей Шляпников

Сборная России сыграет с командой Бельгии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бельгийская команда в четвертьфинале обыграла сборную Италии со счетом 3:0. Россияне в своем матче 1/4 финала оказались сильнее Словении (3:0). За весь турнир подопечные Сергея Шляпникова не проиграли ни сета.

В другом полуфинале встретятся сборные Германии и Сербии. В 1/4 финала они обыграли команды Чехии и Болгарии соответственно.

Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября в Кракове. Европейское первенство завершится 3 сентября.

Предыдущий чемпионат Европы прошел в 2015 году в Болгарии и Италии. Победителем стала команда Франции, сборная России проиграла в четвертьфинале итальянцам со счетом 0:3.

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