Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу

Сборная России сыграет с командой Бельгии в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бельгийская команда в четвертьфинале обыграла сборную Италии со счетом 3:0. Россияне в своем матче 1/4 финала оказались сильнее Словении (3:0). За весь турнир подопечные Сергея Шляпникова не проиграли ни сета.

В другом полуфинале встретятся сборные Германии и Сербии. В 1/4 финала они обыграли команды Чехии и Болгарии соответственно.

Полуфинальные матчи пройдут 2 сентября в Кракове. Европейское первенство завершится 3 сентября.

Предыдущий чемпионат Европы прошел в 2015 году в Болгарии и Италии. Победителем стала команда Франции, сборная России проиграла в четвертьфинале итальянцам со счетом 0:3.