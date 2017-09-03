США усилят санкции против КНДР после испытания водородной бомбы

Министерство финансов США после испытания водородной бомбы в Северной Корее разрабатывает новый пакет санкций против КНДР, включающий в себя полную торговую блокаду. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает Fox News.

По словам главы ведомства Стива Мнучина, он обсудил этот вопрос с президентом Дональдом Трампом, и они сошлись во мнениях, что поведение КНДР неприемлемо. Он напомнил, что США уже ввели ограничительные меры в отношении Северной Кореи, однако заявил, что намерен дополнить пакет.

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Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября. В КНДР заявили, что данный боезаряд может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Председатель оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Ен У оценил мощность бомбы в 100 килотонн. Это в четыре-пять раз сильнее заряда, использованного в Нагасаки в 1945 году, и в 10 раз — предыдущей северокорейской бомбы.